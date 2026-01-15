Haberler

Ankara'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Altındağ ilçesindeki metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, binada hasar meydana geldi.

Başkentte metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Siteler'de bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

