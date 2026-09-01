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Çubuk'ta denetim noktalarını ifşa eden 36 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği, böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: AA
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