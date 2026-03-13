Haberler

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
15 Mart pazar günü Eryaman Stadyumu'nda düzenlenecek futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar 16.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Başkentte 15 Mart pazar günü düzenlenecek futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart pazar günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda düzenlenecek futbol müsabakası nedeniyle saat 16.30'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
