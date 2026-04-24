Başkentte düzenlenen Anadolu Mektebi 15. Yıl Çalıştayı başladı

Ankara'da düzenlenen Anadolu Mektebi 15. Yıl Çalıştayı başladı.

Anadolu Mektebi tarafından Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güçlü, vakfın 15 yılda hayata geçirdiği faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı.

Vakıf olarak "kimlik inşa edici" okumalar yaptıklarını belirten Güçlü, "Eğer biz yeni nesilde kimlik inşa etmeyi başaramazsak, onların iyi eğitim almasını ve hayatta oynayacakları rollerde nereye savrulacaklarını kontrol etme imkanı yoktur." dedi.

Güçlü, topluma karşı sorumluluk duygusunu gençlere öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kitap listemize seçtiğimiz yazarlarla amacımız, hangi kültür ve medeniyete mensup olduğumuzu, hangi değerleri aşılamamız gerektiğini göstermek ve edebi metinlerin içinde kalarak, ideolojik ve siyasi görüşlere takılmadan, bağımsız kafa yapısına ve muhakeme gücüne sahip öğrenciler yetiştirmektir." diye konuştu.

Anadolu Mektebi tanıtım filminin gösterildiği programda, vakfın çalışmaları, çalıştayın amacı ve yöntemine ilişkin değerlendirme sunumu da gerçekleştirildi.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Milli Eğitim Bakanlarından Nabi Avcı ve Vehbi Dinçerler, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.

Çalıştay, 26 Nisan'da sona erecek.