Başkentte düzenlenen Anadolu Mektebi 15. Yıl Çalıştayı başladı

Ankara'da düzenlenen Anadolu Mektebi 15. Yıl Çalıştayı başladı.

Ankara'da düzenlenen Anadolu Mektebi 15. Yıl Çalıştayı başladı.

Anadolu Mektebi tarafından Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güçlü, vakfın 15 yılda hayata geçirdiği faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı.

Vakıf olarak "kimlik inşa edici" okumalar yaptıklarını belirten Güçlü, "Eğer biz yeni nesilde kimlik inşa etmeyi başaramazsak, onların iyi eğitim almasını ve hayatta oynayacakları rollerde nereye savrulacaklarını kontrol etme imkanı yoktur." dedi.

Güçlü, topluma karşı sorumluluk duygusunu gençlere öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kitap listemize seçtiğimiz yazarlarla amacımız, hangi kültür ve medeniyete mensup olduğumuzu, hangi değerleri aşılamamız gerektiğini göstermek ve edebi metinlerin içinde kalarak, ideolojik ve siyasi görüşlere takılmadan, bağımsız kafa yapısına ve muhakeme gücüne sahip öğrenciler yetiştirmektir." diye konuştu.

Anadolu Mektebi tanıtım filminin gösterildiği programda, vakfın çalışmaları, çalıştayın amacı ve yöntemine ilişkin değerlendirme sunumu da gerçekleştirildi.

Programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Milli Eğitim Bakanlarından Nabi Avcı ve Vehbi Dinçerler, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.

Çalıştay, 26 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Formula 1 aracı İstanbul sokaklarında: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım

Yolda gören telefona sarıldı: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi

Vatandaşa pes dedirten ceza! Bakan Uraloğlu devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Formula 1 aracı İstanbul sokaklarında: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım

Yolda gören telefona sarıldı: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti