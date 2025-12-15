Başkentte "Dünya Türk Dili Ailesi Günü Paneli" düzenlendi

Türk Dil Kurumunca (TDK) Ankara'da "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kapsamında panel düzenlendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesi konferans salonundaki panele, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Çam, burada yaptığı konuşmada, milletlerin tarihi ve kültürel varoluşlarının en önemli nedeninin yaşayan dilleri ve edebiyatları olduğunu belirtti.

Türk dili ve ailesinin tüm lehçeleriyle uluslararası alanda yeni bir güce kavuşmanın arifesinde olduğunu dile getiren Çam, "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen ortak alfabe, Türk dünyası liderlerinden güçlü bir destek görmüştür. Böylece ortak bir alfabe zemininde dil birliğini tesis etmek amacıyla devletimiz çok önemli bir sorumluluğu yerine getirmiştir." dedi.

Çam, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak kabul edilen 15 Aralık'ın, dilbilimci Vilhelm Thomsen'in 1893'te Orhun Yazıtları'nın içeriğini ilk kez ilan ettiği gün olması açısından büyük anlam taşıdığını aktararak, "Türk dili ailesinin tarihte olduğu gibi bundan sonra da tüm insanlığa söyleyecek sözleri olacaktır. İnsanlığın dirliğe, barışa ve huzura ermesine dolaylı katkı sağlayacak olan çok kıymetli dilimizin, birliğimizin gelişmesine ve güçlenmesine katkı vermesi, her birimizin tarihi sorumluluğudur." diye konuştu.

"15 Aralık, Türkçenin saygın yerini pekiştirme günüdür"

TDK Başkanı Mert, "Lehçelerimiz, şivelerimiz farklı olabilir. Telaffuzlarımız, kelimelerimiz zaman rüzgarıyla şekil değiştirmiş olabilir. Ama özümüz, sözümüz birdir." ifadelerini kullanarak, Türk dili ailesinin bu birlik üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Türk Dil Kurumu olarak bu günü sadece bir takvim yaprağı olarak görmediklerinin altını çizen Mert, "15 Aralık bizim için Türkçenin dünya dilleri arasındaki saygın yerini pekiştirme, dijital çağda Türkiye'yi bir bilim ve teknoloji dili olarak yükseltme ve aile üyelerimiz arasındaki köprüleri ebedi yollara dönüştürme günüdür." şeklinde konuştu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz da 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesi sürecini anlattı.

Bu süreci, tüm ülkelerle birlikte iyi istişarelerle yürüttüklerini dile getiren Oğuz, "Zira çok farklı akademik görüşler, değerlendirmeler, anlamlandırmalar ve adlandırmalar vardı. Heyetlerimiz bir bilim insanının, atalarımızın ne yazdığını bize söylediği tarihi kültürlerarası yakınlaşma ve bilime verilen değer açısından çok değerli buldu ve böylece 15 Aralık tarihi benimsenmiş oldu." dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Örs, bir milletin itibarının, diline verdiği kıymetle doğru orantılı olduğunu vurgulayarak, "Bizler Türkçemizi ne kadar zenginleştirir, ne kadar korur ve sayısal çağın gereklerine ne kadar uyumlu hale getirirsek, uluslararası alandaki sesimiz de o kadar güçlü çıkacaktır. Amacımız Türk dilini köklerinden koparmadan, geniş ailesinin tüm mensuplarının öz kimlikleriyle koruyarak ve hızla değişen dünyanın yeni iletişim ortamlarına bütünleştirerek geliştirmektir." ifadelerini kullandı.