Ankara'da 471 çift 26.06.2026'da evleniyor

Ankara'da nikah törenlerini özel tarihe denk getirmek isteyen 471 çift, "26.06.2026"da evliliğe adım atacak.

AA muhabirinin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile ilçe belediyelerinden derlediği bilgiye göre, nikah tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen çiftler, yarın için belediyelere başvurdu.

Rakamların tekrarı ve kolay hatırlanabilir olması nedeniyle yoğun ilgi gören tarih için ABB'ye 34, Altındağ 163, Çankaya 49, Yenimahalle 55, Sincan 26, Etimesgut 38, Keçiören 56, Pursaklar 12, Mamak'ta ise 38 başvuru yapıldı.

Diğer günlere kıyasla başvuru sayısında yoğunluk yaşayan belediyeler, çiftlerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla nikah saatlerinde ayarlamalar yaptı.

Benzer yoğunluk daha önce "23.03.2023", "24.04.2024" ve "25.05.2025" gibi tarihlerde de yaşanmıştı.

"Evlenecek gençleri bekliyoruz"

Altındağ Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürü Demet Alpay, AA muhabirine, yarın için nikah işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli planlamaların yapıldığını, törenlerin belirlenen saatlerde gerçekleştirileceğini söyledi.

Diğer günlerde günlük yaklaşık 25 nikah kıydıklarını belirten Alpay, en son 06.06.2026 tarihinde yoğunluk yaşandığını ve o gün 200'ün üzerinde nikah kıyıldığını aktardı.

Alpay, 26.06.2026 tarihi için 163 çiftin evlenmek üzere başvurduğunu, bunlardan 12'sinin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

Belediye olarak 8 farklı salonda hizmet verdiklerini ve buralarda her bütçeye uygun organizasyonlar yapıldığını dile getiren Alpay, "Vatandaşların en güzel günlerinde tesislerimizle ve organizasyonlarımızla yanlarında oluyoruz. Biliyorsunuz ki, maliyetler arttı, dolayısıyla düşük ücretle, düşük bütçeyle, insanların düğünlerini en güzel hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evlenecek genç çiftleri belediyemize bekliyoruz." dedi.