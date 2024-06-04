Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bitirme Projeleri Sergilenecek

(ANKARA) - Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerinin öğrencilerinin Bitirme Projesi dersi kapsamına hazırladığı 92 projeye ait ürün, araç ve posterler 6-7 Haziran'da Mühendislik Fakültesi'nde sergilenecek. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tansel İç, serginin Ankara sanayisinden çok sayıda firmanın ve sanayi bölgelerinin destek olduğu projelerin topluma duyurulmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerinin öğrencilerinin bitirme projeleri sergilenecek. Öğrencilerin hazırladığı 92 bitirme projesine ait ürün, araç ve posterlerin sergileneceği etkinlik 6-7 Haziran'da saat 11.00'de Mühendislik Fakültesi'nde başlayacak.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tansel İç, "Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bitirme projelerinin öğrencilerin hem akademik hem de pratik becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığına inandığını belirtti.

Sergilenecek 92 proje arasında; 'Acil Durumlarda Yenilikçi Teknoloji ile Hızlı ve Etkin Müdahale İmkanı Sağlayan İHA', Damar Tıkanıklıklarının Önceden Tespitine Yönelik Geliştirilen Cihazlar', 'Görüntü İşleme Tabanlı Akıllı Trafik Güvenliği Sistemi' ve 'Depreme Dayanıklı Yüksek Yapı Tasarımı' projeler yer alıyor.