Başkent Trablus'taki Libyalılar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutluyor

Ramazan Bayramı'nı Türkiye ve birçok Arap ülkesinden farklı olarak bir gün sonra kutlamaya başlayan Libya'nın batısında, camiler sabahın erken saatlerinde bayram namazı için doldu.

Ramazan Bayramı'nı Türkiye ve birçok Arap ülkesinden farklı olarak bir gün sonra kutlamaya başlayan Libya'nın batısında, camiler sabahın erken saatlerinde bayram namazı için doldu.

Ramazan Bayramı, Libya'nın doğusunda dün, batısında ise bugün başladı.

Batıda başkent Trablus ve çevresindeki binlerce Libyalı, bayram namazını kılmak için camilerin yanı sıra meydanlarda bir araya geldi.

Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, geleneksel kıyafetleriyle bayram namazını eda ederken, renkli görüntüler oluştu.

Libya'nın doğusu ve batısı bayrama farklı günlerde başladı

Bazı ülkelerin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi topraklarında görülmesini esas alması nedeniyle İslam coğrafyasında bayram farklı günlerde kutlanabiliyor.

Trablus merkezli Libya Fetva Kurulu, şevval ayı hilali görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağını ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi itibarıyla kutlanacağını duyurmuştu.

Ülkenin doğusundaki Vakıflar ve İslami İşler Kurumundan yapılan açıklamada ise hilalin görüldüğü ve 21 Nisan Cuma günü bayramın ilk günü olarak kutlanacağı belirtilmişti.

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.