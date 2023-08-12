Başkent 153 Çağrı Merkezi Beypazarı'nda yeni bölge ofisi açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile başkentliler arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153 Çağrı Merkezi, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde yeni bölge ofisini açtı. Proje sayesinde; Beypazarı ve Ayaş, Güdül, Nallıhan bölgesinden gelen çağrılar merkeze düşmeden en kısa sürede çözüme kavuşturulurken vatandaşlar da taleplerini yüz yüze iletebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile başkentliler arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153 Çağrı Merkezi, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde yeni bölge ofisini açtı. Proje sayesinde; Beypazarı ve Ayaş, Güdül, Nallıhan bölgesinden gelen çağrılar merkeze düşmeden en kısa sürede çözüme kavuşturulurken vatandaşlar da taleplerini yüz yüze iletebilecek.

Kent yönetiminde ortak akıl ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent 153 Çağrı Merkezi ile vatandaşların her an yanında olmaya devam ediyor.

Başkentlilerin sorun ve taleplerini daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için sürekli kendini yenileyen Başkent 153 Çağrı Merkezi, ilk bölge ofisini Beypazarı'nda açtı.

ÜÇ İLÇE BEYPAZARI BÖLGE OFİSİNDEN TALEPLERİNİ İLETEBİLECEK

Beypazarı aile Yaşam Merkezi içine açılan Başkent 153, özellikle Beypazarı ve çevresinde Ayaş, Güdül, Nallıhan ilçelerinde yaşayan vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar Beypazarı Bölge Ofisi'ne sorun ve taleplerini yüz yüze iletebilecek.

Bu bölgede yaşayan vatandaşlar 153'ü aramaları durumunda çağrıları merkeze iletilmeden Beypazarı Ofisi'ne düşecek ve talepleri daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak.