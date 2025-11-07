Başkan Tahmazoğlu, Lösemili Çocukları Ziyaret Etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahmazoğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemili çocuklara ziyaret gerçekleştirdi.

Okul eğitimlerini hastanede gören ve hastanede yatan çocuklara oyuncak, boyama kitabı ile boyama seti hediye eden Tahmazoğlu, çocuklarla sohbet etti.

Çocuklar için acil şifa dileyen Tahmazoğlu, bu tarz motive edici etkinliklere devam edeceklerini belirterek çocukların tedavisiyle ilgilenen doktor, hemşire ve hasta bakıcılarına teşekkür etti.