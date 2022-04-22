Başkan Özen'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Bugünün çocukları, ileride büyük projelere imza atacaklar

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, mesajında "Milletimiz kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini, 23 Nisan 1920 itibariyle göstermiş ve dünyaya duyurmuştur. 23 Nisan, Türk Devleti'nin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Bugünün küçükleri olan çocuklarımız, yarının büyükleri olup ülkeleri, dünyayı yönetecekler. 23 Nisan, çocuklarımızın olduğu kadar ülke için de önemli bir tarihtir. Özgürlüğümüzü bize kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluş tarihidir. İnanıyorum ki, bugünün çocukları da, ileride bizlerden daha büyük projelere imza atacak ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır. Çocukların düşüncelerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan toplumların daha yüksek yerlere ve refah düzeyine sahip oldukları gerçeğinden hareketle çocuğu sadece geleceğin vatandaşı olarak değil, bugünün toplumunun da önemli bireyi olarak görüyor ve önemsiyoruz. Ecdadımızdan aldığımız güçle bundan sonra da bu büyük milletin önüne çıkacak bütün zorlukları çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde aşacağız. Tüm dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da, Ulusal Egemenliğimizi bizlere sağlayan. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile bağımsızlık yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu vesile ile sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın, temsilcileri olarak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor gözlerinden öpüyorum"dedi.

Sürprizlerle dolu şenlik

Çocukların kendi bayramlarını doyasıya kutlamaları için özel etkinliklerle dolu bir şenlik programı hazırladıklarını ifade eden Başkan Özen, "Şişme oyun gurupları yüz boyama, balon gösterileri, danslar, çuval yarışı, halat çekme, mendil kapmaca, sihirli tabure, rakamlarla dans, mantar toplama vb. etkinliklerin yanı sıra çocuklarımız için sürprizlerle dolu şenlik olsun istedik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaları için tüm çocuklarımızı saat 12.00 da, Sapanca Kaymakamlığı önünde başlayacak olan 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne davet ediyorum" dedi.

Bültenler / Güncel