Haberler

Başkan Özdemir, AA Samsun Bölge Müdürü Demir'i Ziyaret Etti

Başkan Özdemir, AA Samsun Bölge Müdürü Demir'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'e ziyarette bulunarak ilçede devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip 2024 yılı almanağını hediye etti.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Özdemir, ilçede yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında Demir'e bilgi verdi.

Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Özdemir'e bilgi veren Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demir, Özdemir'e AA'nın 2024 yılı almanağını hediye etti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İşte Türk polisinin merhameti! Saldırganı linçten böyle kurtardılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den iddialı açıklama: Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstereceğim

Cengiz'den iddialı açıklama! Fenerbahçe'den yollandığına pişman edecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.