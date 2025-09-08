Başkan Özdemir, AA Samsun Bölge Müdürü Demir'i Ziyaret Etti
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'e ziyarette bulunarak ilçede devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip 2024 yılı almanağını hediye etti.
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.
Özdemir, ilçede yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında Demir'e bilgi verdi.
Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Özdemir'e bilgi veren Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Demir, Özdemir'e AA'nın 2024 yılı almanağını hediye etti.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel