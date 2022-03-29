Başkan Kurt Emek'te kadınlarla buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kadınlara Odunpazarı'nda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Kurt, "Çalışmalarımızda kent merkezi, kırsal mahalle, bize oy veren- vermeyen mahalle diye bir ayrımın içine girmiyoruz. Bize daha az oy çıkan, dar gelirli, kent merkezine uzak mahallelerimize daha çok hizmet vermeye çalışıyor; onların kent merkezine gelmeye ihtiyaç duymadan hizmetlerimizden faydalanabilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların yaşadıkları sorunları dinliyor, notlar alıyor. Başkan Kurt, Hüsamettin Cindoruk, Ayşe Tuğba Arslan, Türkan Saylan ve Aydın Arat Halk Merkezinin ardından Emek Halk Merkezinde kadınlarla bir araya geldi. Emek Halk Merkezindeki atölyelere katılan kursiyerlerin yer aldığı buluşmada Başkan Kurt, kadınlara Odunpazarı'nda hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Kadınların sorunlarını, talep ve dileklerini dinleyen Başkan Kurt, notlar alarak; ilgili müdürlüklere yönlendireceğini söyledi. Başkan Kurt, kadınlara Odunpazarı'nda ve Emek Mahallesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"KISA SÜRE İÇİNDE ODUNPAZARI'NDA Kİ KREŞ SAYIMIZ 14'E ULAŞACAK"

Kadınlardan halk merkezlerindeki atölyelere katılmalarını isteyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak "Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı" için çalıştıklarını söyledi. Kadınların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak için 15 mahallede 16 halk merkezi açtıklarını belirten Başkan Kurt, halk merkezindeki atölyelere yaklaşık 60 bin kursiyerin gittiğini söyledi. Vizyon projelerde yer alan 'Her mahalleye 1 kreş' sözüne de değinen Başkan Kurt, "Odunpazarı'na 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra 3'ü tam zamanlı olmak üzere toplam 6 kreş kazandırdık. Devam eden 3 kreş hazırlığımız daha var. Kısa süre içinde Odunpazarı'nda ki kreş sayımız 14'e ulaşacak" dedi.

"ÇALIŞMAYI, HİZMET GÖTÜRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Seçim öncesinde vatandaşlara verdikleri sözlerin arkasında olduklarını kaydeden Başkan Kurt, "Pandemi oldu, ekonomik kriz tüm ülke gibi bizi de vurdu. Önceliklerimiz değişti, vizyon projelerde yer alan bazı projelerden vazgeçmek zorunda kaldık. Çocuklar için kreş, kıdemli vatandaşlar için Koca Çınar Yaşam Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi demiştik, sözümüzü tuttuk. Yaşlı Bakım Evimizin temelini de attık, hızla ilerliyor. Çalışmalarımızda kent merkezi, kırsal mahalle, bize oy veren- vermeyen mahalle diye bir ayrımın içine girmiyoruz. Bize daha az oy çıkan, dar gelirli, kent merkezine uzak mahallelerimize daha çok hizmet vermeye çalışıyor; onların kent merkezine gelmeye ihtiyaç duymadan hizmetlerimizden faydalanabilmesi için çalışıyoruz. Çalışmayı, hizmet götürmeyi ve ihtiyaç duyduklarında hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Buluşmada, Başkan Kurt'un yanına gelen 9 yaşındaki Hasan Hüseyin Karaca, Başkan Kurt'u Haziran ayında yapacakları sünnet düğününe davet etti. Başkan Kurt'ta Hasan Karaca'nın bu davetini kabul ederek, 25 Haziran'daki sünnet düğününe gideceğini söyledi.

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