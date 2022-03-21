Başkan Gürkan, Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu ve muhtarları kabul etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve ilçe muhtarlarını Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a nezaketinden dolayı teşekkür eden Cömertoğlu, "Uzun zamandır planladığımız ve yaptığı hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yeni dönemde ilçemiz ile ilgili taleplerimizi iletelim diye muhtarlarımızın da talebi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu dönem kırsala biraz daha fazla eğildi. Merkezden çok daha fazla kırsalın hizmetlerinin toparlanarak yerinde tutulmayı, mahallelilik kavramıyla söylemlerin yerinde yaşanılır ve hizmetlerin oralarda oluşturulması için çalışmayı yoğunlaştırdılar. Arapgir'de bundan payını aldı. Ama kırsalın büyük ihtiyaçları var gerçekten bir anda buharlaştırılması çok zor.Özellikle ana akslarda yollarımızın asfaltlanması ile ilgili birinci ve ikinci kat asfalt yapılmasıyla ilgili geçen yıl önemli çalışmalar yapıldı. Eksiklerinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu sene imkânlar ölçüsünde yapılması için gerekli planlamalar yapıldı. Merkezde önemli bir altyapı çalışması gerçekleştirildi Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ekibinin. İlçeler içerisinde altyapı olarak en büyük yatırımı Arapgir aldı. Arıtma tesisi de devreye girdi. Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir)Avrupa Standartlarında üye olduk. Dünyanın 380 bölgesinden birisiyiz ve bu vesileyle Malatya'yı temsil ediyoruz. Sayın Başkanımız da bu işleri Battalgazi'de başlatarak bu işte bir öncü. Sayın Başkanıma bu kabullerinden, ekip çalışmalarından dolayı Malatya ve bizim için bir şans olan Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kırsal kesimlere hizmet etme noktasında Türkiye'nin neresine gidilirse gidilsin Malatya Büyükşehir Belediyesinin açık ara önde olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bu, Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Arapgir ve Hekimhan'da biz asfaltlarımızı yaptık. Şimdi doğalgaz gelecek ve ilçelerimizin yeterli imkânı olmadığı için biz yine yardımcı olacağız. Arapgir Belediye Başkanımızın sessiz şehirler noktasında yaptığı girişimi kutluyorum. Hakikaten Arapgir, sakin şehirler, sakin yerleşimler noktasında önemli bir yer. Arapgir kadim bir ilçemizdir. Tarihi bir ilçemizdir. Kültürel mirasımızın yoğun olduğu bir ilçedir. Arapgir'de turizm faaliyetlerinin aktif hale gelmesi noktasında, çevre düzenlemeleri anlamında, kültürel eserlerin ayağa kaldırılması noktasında, Arapgir'deki insanlarımızın daha rahat, sağlıklı koşullarda, çağdaş modern anlamda şehirciliğin bütün nüvelerinin taşınması noktasında biz elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz. Bizim görevimiz, şehrimize ve şehrimizin insanına hizmet etmektir. Bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz.

Malatya tarihinin toplam kümülatif yatırımından çok daha fazlada bir yatırım hamlesi gerçekleştirdik. Malatya'nın 30 senedir, 40 senedir söylenen sorunlarının hepsine neşter vurulmuş, problem kalmamış. İnşallah bu dönemde eksikliklerimizi gidereceğiz. Yollarımızda aksaklıklarımız varsa onları tamir edeceğiz. Yeni yapılması gereken çalışmaları yapacağız. İnşallah bu sene bereketli bir sene olur. Su noktasında bilindiği gibi sıkıntılar vardı. Bu sene rahmet bol oldu. Niyetimiz halisane olursa akıbetimiz hayır olur. Yapılmayacak hiçbir iş yoktur, birliğimizi beraberliğimizi daim ettirelim. Biz her şeyin en güzelini yapmakla mükellefiz ve buna mecburuz. Hemşerilerimizde buna layık" diye konuştu.

Ziyarette Arapgir ilçesine yapılacak olan çalışmalarla ilgili muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Gürkan, Arapgir İlçesi mahalle muhtarlarından gelen istek ve talepleri dinledi. Arapgir İlçesi mahalle muhtarları yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür etti.

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