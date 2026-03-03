Haberler

Başkanın makamı Mia ve Fındık'ın yuvası oldu

Ardahan'ın Göle ilçesinde Belediye Başkanı Gökhan Budak, bulduğu kedi ve köpeğe sahip çıkarak, onların bakımını üstlendi. Mia ve Fındık, belediyenin maskotu haline geldi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde Belediye Başkanı Gökhan Budak, sokakta bulduğu kedi Mia ve köpek Fındık'a sahip çıktı. Başkanın makam odasında kalan Mia ve Fındık, Göle Belediyesi'nin maskotu haline geldi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden biri olan Göle'de Belediye Başkanı Gökhan Budak, sokakta bulduğu kedi ve köpeğe sahip çıktı. Belediyedeki makam odasına aldığı kediye 'Mia', köpeğe de 'Fındık' ismini veren Başkan Budak, onların bakımıyla özel olarak ilgilendi. Sevimli halleriyle Göle Belediyesi'nin maskotu haline gelen Mia ve Fındık, binanın içerisinde özgürce dolaşıyor.

Makam odasında bakımlarını üstlendiği kedi ve köpekle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Gökhan Budak, "Hayvanları seviyorum. Kedi ve köpeği sahiplendik. Onlara burada bakıyoruz. Bakıma muhtaçlar. Mia ve Fındık sevimlilikleriyle belediyemizin maskotu oldular. Çok hareketliler. Mia ve Fındık'ı çok seviyoruz" dedi.

Başkan Budak, belediye olarak sokak hayvanlarına her zaman destek olduklarını belirterek, açtıkları barınakta onların her türlü ihtiyaç ve bakımlarının yapıldığını da bildirdi.

