Başkan Ergün, Başkan Akyol'u konuk etti - Haberler

MANİSA (Bültenler) - Ziyarette, iki belediyenin iş birliğinde Gördes'e yapılacak yatırım ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Dilşad Ulaş ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.İki belediyenin iş birliğinde ilçede yapılacak olan çalışmalar yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, "Manisa'nın 17 ilçesinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla özveriyle çalışıyoruz. Bu anlamda Gördes ilçemizde hayata geçireceğimiz yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Gördes Belediye Başkanımız Muhammet Akyol ile istişarede bulunduk" dedi.

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