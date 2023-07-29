Başkan Demir: " Samsun'daki marina Marsilya'daki marinaya benzeyecek"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, miadını dolduran Kurupelit'teki marinanın yerine yapılacak marinan çok güzel olacağını ve Marsilya'daki marinaya benzeyeceğini söyledi.

Başkan Mustafa demir, Samsun'da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Sohbet havasında geçen toplantıda görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri, tamamlanan projeleri, devam eden projeleri ve yeni başlayacak projeleri anlatan Başkan Demir, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Biz bir yere aday olmayız, aday gösterilirsek devam ederiz"

Tekrar büyükşehir belediye başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Mustafa Demir, "Şu anda vücutta tümör görünmüyor. Tedavim 1 yıl daha devam edecek. Şu anda da sağlığım iyi. Aday olma konusuna gelince biz bir yere aday olmayız. Aday gösterilirsek devam ederiz. Düşüncemiz bu. Onun dışında şehrimiz için elimizden gelen tüm gayretle çalışıyoruz. İmkanları maksimum kabiliyet ile kullanmak için uğraşıyoruz" dedi.

"Yapacağımız marina Fransa'nın Marsilya şehrindeki marinaya benzeyecek"

Samsun'daki marinanın yerine yapılacak yapıdan bahseden Demir, "Biz bugünkü para değeri ile 1 milyar 100 milyon TL'nin üzerinde kamulaştırma parası ödedik. Meydandaki vatanın yerini kamulaştırdık. 69 milyon TL kamulaştırma ödedik. Bütçemizden ödedik. Kurupelit'teki Yat Limanı Marina diye ifade edilen yer marina değil. Orasının temizliğini yapıyoruz ama orası kum dolu. Orayı tamamen kum kapatacak ve sazlığa dönecek. Müdahale edilmezse kara parçası gibi olacak. Dere de oraya akıyor. Temizlenme işlemi müthiş bir maliyet oluşturuyor. Oranın marina projesi onaylandı. Seçimden sonra oraya gerçek marina yapacağız. Marinanın kıyıya zarar vermesi söz konusu değil. Herkes marina yapmak için müthiş uğraş veriyor, biz marina yapım aşamasına geliyoruz eleştiri söz konusu. Yapacağımız marina Fransa'nın Marsilya şehrindeki marinaya benzeyecek. Müthiş bir yatırım olacak. Orayla bağlantılı bir şekilde projesi bitmek üzere Costal'dan Hürriyet'e kadar Omtel'den 19 Mayıs ilçesine kadar yeni sahil projesi de bitiyor. İnşasına da seçimden önce başlayacağız. Sahillerimizi projelendireceğiz" diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sonlandı