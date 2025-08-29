Başkan Büyükkılıç, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" öncesi hazırlıkları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6-14 Eylül'de düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolu Festivali" öncesi hazırlıkları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sürdürülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin her yönüyle festivale hazırlandığını ifade etti.

Festivalin Kayseri'ye çok yakıştığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde düzenlenen bu festival, 6-14 Eylül tarihleri arasında Kayseri'yi sanatın ve kültürün kalbine dönüştürecek. Şehrimiz renkli etkinliklerle adeta şenlenecek. Bu organizasyon, şehrimizin tanıtımına ve marka değerine büyük katkı sağlayacak. 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

