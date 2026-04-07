Büyükkılıç'tan Kayserispor'a, Fenerbahçe maçı öncesi moral ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor'u ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kulüp tesislerinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Kayserispor'un şehri en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Büyükkılıç, "Maçları keyifle, zevkle izliyoruz ama sonucu arzu ettiğimiz seviyede göremeyince üzülüyoruz. Süper Lig'de kendisini kanıtlamış, yer bulmuş takımın oyuncuları olarak zor gibi görünen süreci atlatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin birkaç galibiyetle yeniden çıkış yakalayacağını ifade eden Büyükkılıç, Kayserispor'un kentin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ve her zaman desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın ile bir araya gelen Büyükkılıç, takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya tüm vatandaşları davet etti.