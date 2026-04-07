Büyükkılıç'tan Kayserispor'a, Fenerbahçe maçı öncesi moral ziyareti

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'u ziyaret ederek oyunculara ve teknik heyete destek mesajı verdi. Büyükkılıç, Kayserispor'un şehrin önemli bir marka değeri olduğunu vurguladı ve taraftarları maça davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor'u ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kulüp tesislerinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Kayserispor'un şehri en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Büyükkılıç, "Maçları keyifle, zevkle izliyoruz ama sonucu arzu ettiğimiz seviyede göremeyince üzülüyoruz. Süper Lig'de kendisini kanıtlamış, yer bulmuş takımın oyuncuları olarak zor gibi görünen süreci atlatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin birkaç galibiyetle yeniden çıkış yakalayacağını ifade eden Büyükkılıç, Kayserispor'un kentin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ve her zaman desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın ile bir araya gelen Büyükkılıç, takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

Aile pozunda dikkat çeken benzerlik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak