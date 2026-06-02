Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda ekipler, yoğun tempoyla sahada görev yapıyor.

Başkan Büyükkılıç, proje sahasında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Projede çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ve sorunsuz sürdüğünü belirten Büyükkılıç, projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğin hizmetine sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Projenin yaklaşık yüzde 20 seviyesinde tamamlandığını aktaran Büyükkılıç, "Kabaca söylemek gerekirse inşaat yaklaşık yüzde 20 oranında ilerleme kaydetmiş durumda. 3 Nisan'dan itibaren 2 ay gibi süre içerisinde yüzde 20'lere erişmiş, fore kazıkları konusunda yüzde 50'leri geçme durumuna gelmiş, beklediğimizin üzerinde hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.