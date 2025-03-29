CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa sesleniyor

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa sesleniyor
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor

Başkan Altay, Esnaf ve Vatandaşlarla Bayram Teması ile Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayram temennilerinde bulundu. Altay, Gazze'deki zorlukları da hatırlatarak, dualarımızda unutmamamız gerektiğini vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesi ve teravih sonrasında şehir merkezinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün iftar öncesi Şerafettin Caddesi ve Köprübaşı Caddesi'ni ziyaret ederek, esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulunan Başkan Altay, Konyalılarla Ramazan Bayramı'nın heyecanını yaşamanın büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Altay, son teravih namazı sonrası ise Bedesten, Mevlana Meydanı ve Türbeönü çarşılarında Konyalılarla buluştu.

Hem esnafı hem de bayram alışverişine gelen Konyalıları selamlayan Altay, kılınan son teravih namazıyla Ramazan ayının uğurlandığını ve bayram hazırlıklarının başladığını söyledi.

Altay, "Şehrimizde Ramazan'ın ve bayramın en güzel şekilde geçirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak yoğun bir gayret gösterdik. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Biz burada bayramı güzellikler içerisinde geçirirken özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz çok büyük zorluklar içerisinde. Bu bayramın onların kurtuluşuna da vesile olmasını temenni ediyorum. Dualarımızda unutmayalım inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.