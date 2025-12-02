Haberler

Van'da arazide 60 kilo skunk ele geçirildi

Van'da arazide 60 kilo skunk ele geçirildi
Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 60 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

VAN'ın Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi'nde araziye gizlenmiş 60 kilo skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe jandarma ekipleri tarafından, ihbar üzerine ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Uyuşturucu arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenmiş 60 kilo skunk ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
