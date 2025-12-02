Van'da arazide 60 kilo skunk ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi'nde araziye gizlenmiş 60 kilo skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe jandarma ekipleri tarafından, ihbar üzerine ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Uyuşturucu arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenmiş 60 kilo skunk ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.