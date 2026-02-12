Adana'da gazetecilere diksiyon ve yapay zeka eğitimi verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi işbirliğinde, basın mensuplarına yönelik "Doğru Diksiyon ve Etkili İletişim" ile "Kalemden Koda: Haber Yazımı ve Yapay Zeka Çağında Yeni Olanaklar" eğitimi düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, kamu kurumlarının basın ve iletişim birimlerinde çalışan personeller ve basın mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, gerçekleştirilen eğitimlerin basın mensupları ile kamu kurumlarında görev yapan iletişim personeline mesleki anlamda önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Eğitimin ilk oturumunda Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Çekici doğru diksiyon ve etkili iletişim konusu ile ilgili sunum yaptı.

Diksiyonun yalnızca doğru konuşma değil, aynı zamanda söze estetik ve anlam kazandıran önemli bir iletişim unsuru olduğunu belirten Çekici, diksiyonun tanımı, temel ögeleri, doğru telaffuz, vurgu ve tonlama gibi unsurlar ile etkili konuşma teknikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programın ikinci oturumunda ise Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bulut, dijital habercilikte sık yapılan yanlışlar ve içerik üretiminde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Eğitimle basın mensupları ile kamu kurumlarında görev yapan iletişim personelinin mesleki yazım ve iletişim becerilerini güçlendirmesi, yapay zeka çağında medya ve iletişim alanındaki gelişmelere uyum sağlamalarına katkı sunması hedeflendiği bildirildi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilen programa, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Sezgin Büyükalaca da katıldı.