Basın Konseyi, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasını eleştirdi. Açıklamada, 'TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, tamamen 'ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerinin 'terör örgütü propagandası' olduğu iddia edilerek gözaltına alınıp tutuklanması, medyaya gözdağı verme amacına yöneliktir ve asla kabul edilemez. Basın özgürlüğünü yok sayanlara da bir gün hukukun gerekli olacağını hatırlatıyoruz' denildi.

Basın Konseyi, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasını eleştirdi. Açıklamada, "TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, tamamen 'ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerinin 'terör örgütü propagandası' olduğu iddia edilerek gözaltına alınıp tutuklanması, medyaya gözdağı verme amacına yöneliktir ve asla kabul edilemez. Basın özgürlüğünü yok sayanlara da bir gün hukukun gerekli olacağını hatırlatıyoruz" denildi.

Basın Konseyi, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"YARGININ VE RTÜK'ÜN AYNI ANDA DEVREYE SOKULMASI, TELE 1'İ SUSTURMA KUMPASININ KANITIDIR"

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, tamamen 'ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerinin 'terör örgütü propagandası' olduğu iddia edilerek gözaltına alınıp tutuklanması, medyaya gözdağı verme amacına yöneliktir ve asla kabul edilemez. Merdan Yanardağ'ın, AKP'li bir milletvekilinin terörist başı Öcalan hakkında açıklamalarını yöneticisi olduğu TELE 1 ekranında eleştirdiği yayın, aradan geçen 6 gün sonra, medyayı susturmak için fırsat kollayan siyasi anlayışın verdiği talimatla çarpıtılarak gündeme getirilmiştir. Trollerinin, Yanardağ'ın sözlerini cımbızlayıp 'montaj kaset' oluşturarak sosyal medyada başlattığı ihbar kampanyası; Yargının ve RTÜK'ün aynı anda devreye sokulması, TELE 1'i susturma kumpasının kanıtıdır.

"SEÇİMLERİN HEMEN ARDINDAN BİR 'MONTAJ KASET' KUMPASI İLE GÖZALTINA ALINMASI VE TUTUKLANMASI ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ MEDYAYA GÖZDAĞIDIR"

Hakkında açılan her soruşturmada adliyeye ifade vermeye giden Merdan Yanardağ'ın, savcının bu kez davet çıkarmayıp TELE 1'de yayındayken televizyon binasına polis ekibi gönderilip gözaltına aldırması; bir gece emniyette tutulduktan sonra tutuklu yargılanmasına karar verilerek Silivri Cezaevi'ne gönderilmesi, ağır bir hukuksuzluktur. Merdan Yanardağ'ın, seçimlerin hemen ardından bir 'montaj kaset' kumpası ile gözaltına alınması ve tutuklanması özgür ve bağımsız medyaya gözdağıdır.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK SAYANLARA DA BİR GÜN HUKUKUN GEREKLİ OLACAĞINI HATIRLATIYORUZ"

Anayasal güvence altındaki basın özgürlüğünün ihlali; halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının gaspıdır. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede böyle bir olay kabul edilemez. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, meslek yaşamı boyunca teröre ve terör örgütlerine her hal ve koşulda karşı çıkmış; demokrasiden ve çağdaşlıktan yana olduğunu kanıtlamış bir yurtsever; ilkeli ve dürüst bir gazetecidir. Basın Konseyi olarak meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın yanında olduğumuzu, ona yapılan bu zulmün, ilkeli ve dürüst gazetecilik yapan meslektaşların yolundan alıkoyamayacağını bildiriyor; basın özgürlüğünü yok sayanlara da bir gün hukukun gerekli olacağını hatırlatıyoruz."