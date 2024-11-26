Basın Konseyi'nden Bahçeli ve Polise Sert Tepki

(İSTANBUL) Basın Konseyi, İstanbul Beyoğlu'nda yapılmak istenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemini haberleştirmeye çalışan gazetecilerin engellenmesine, bir polisin "gazetecileri süpürün" ifadesine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, "MHP Lideri Bahçeli'nin yine gazetecileri hedef alıp ağır tehditlerde bulunması savcıları harekete geçirmesi gereken bir suçtur. Sorumlu davranması gereken kişi ve kuruluşları bu saldırgan yaklaşımlarını terk ederek toplumsal barışa hizmet etmeye çağırıyoruz" denildi.

Basın Konseyi Beyoğlu'nda yapılmak istenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü buluşmasını haberleştirmeye çalışan gazetecilerin engellenmesine, bir polisin "gazetecileri süpürün" ifadesine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halk TV'ye yönelik "Burunlarından fitil fitil getirir, alınlarını karışlarız" ifadelerine tepki gösterdi.

Basın Konseyi'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Beyoğlu'nda yapılması planlanan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eylemini yasaklayanları, bu direnişi haberleştirmeye çalışan gazetecilerin engellenmesini, 'gazetecileri süpürün' ifadesini kullanan polis memurlarını ve MHP Lideri'nin gazetecileri yeniden tehdit etmesini kınıyoruz.

Anayasal haklarını kullanarak erkek şiddetine karşı yürümek isteyen kadınları engelleyen çevik kuvvet ekiplerinin gazetecilere karşı sergilediği tavır gazeteciliğe yönelik sansürdür. Eylemi takip etmek için İstanbul Valiliğinden akredite olan gazetecilerin çalışmasına izin vermeyen ve 'gazetecileri uzaklaştırın, gazetecileri süpürün' talimatı veren polis amirlerinin hoyratça tavırları ve muhabirleri itmesi kabul edilemez. Gazetecilerin sahada kolluk kuvvetlerince engellenmesini kınıyor, muhabirlerin halkın haber alma hakkı için çalıştığını hatırlatıyoruz.

"Bahçeli'den sözlerini geri almasını bekliyoruz"

Meclis'teki haftalık grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli'nin yine gazetecileri hedef alıp ağır tehditlerde bulunması ise savcıları harekete geçirmesi gereken bir suçtur. 'TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum' diyen Bahçeli'den sözlerini geri almasını bekliyoruz. Sorumlu davranması gereken kişi ve kuruluşları bu saldırgan yaklaşımlarını terk ederek toplumsal barışa hizmet etmeye çağırıyoruz."