(ANKARA) - Basın Konseyi, gazeteciler Özge Ece Üner Bayramoğlu ve Özgür Deniz Bayramoğlu'nun gözaltına alınmasına, Halk TV Program Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve haber sitelerine getirilen erişim engellerine tepki gösterdi. Konsey, "Gazetecilik suç değildir" açıklamasını yaptı.

Basın Konseyi, yönetimine kayyım atanan Halk TV'nin çalışanlarına ve gazetecilere yönelik gözaltılar ile haber sitelerine getirilen erişim engellerine ilişkin açıklama yaptı. Konsey, aralarında Özge Ece Üner Bayramoğlu ve Özgür Deniz Bayramoğlu'nun da bulunduğu isimlerin sabah saatlerinde gözaltına alındığını, Basın Özgürlüğü Ödülü'nü almak üzere yurt dışında bulunan Halk TV Program Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

Konsey, 49 gündür tutuklu bulunan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın ilk duruşmada tahliye edilmesini "hukuk adına gecikmiş bir adım" olarak değerlendirdi. Yeni gözaltıların endişelerini derinleştirdiğini bildiren Konsey, çok sayıda haber sitesine ve bu sitelerin sosyal medya hesaplarına gerekçesiz olarak erişim engeli getirildiğini belirterek bunun halkın haber alma hakkına darbe vurduğunu kaydetti.

"GAZETECİLER BU HAFTAYI DA HABERCİLİK GÖREVİNİN SUÇ OLMADIĞINI MAHKEMELERDE ANLATMAYA ÇALIŞARAK GEÇİRDİ"

Konseyin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İfade vermeye çağrıldıklarında gidecek olan, adresleri ve yaptıkları iş ortada olan gazetecilerin şafak operasyonlarıyla gözaltına alınması; özgür basını sindirme, toplumu tek sesliliğe mahküm etme ve gazetecileri peşinen cezalandırma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. Gazeteciler bu haftayı da habercilik görevinin suç olmadığını mahkemelerde anlatmaya çalışarak geçirdi. Gazetecilerin neredeyse haftanın her günü mahkeme salonlarında görevlerinin suç olmadığını ispata çalışması gazeteciliğin engellenmesidir. Şaban Sevinç hakkında verilen mahkumiyet kararı ve süregelen tutuklu yargılamalar da basın mensupları üzerinde oluşturulan yargı baskısının boyutunu gözler önüne sermektedir.

Basın Konseyi olarak bir kez daha vurguluyoruz: Gazetecilik suç değildir. Gözaltılarla, tutuklamalarla, kayyım atamalarıyla ve erişim engelleriyle gerçeklerin üzeri örtülemez. Meslektaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını, ifade ve basın özgürlüğünün önündeki tüm hukuk dışı engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA