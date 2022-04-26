Basın danışmanı duyurdu: Alaattin Çakıcı ciddi sağlık sorunları yaşıyor, tedavisine Türkiye'de devam edecek

İnfaz yasası kapsamında iki yıl önce tahliye edilen Alaattin Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ALAATTİN ÇAKICI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Basın mensuplarına elektronik posta gönderen Aydoğan, bir süredir ABD'de bulunduğu öne sürülen Çakıcı'nın Türkiye'ye döndüğünü ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.

"KANADA VE ABD İDDİALARINA YANIT VERMEDİ"

Çakıcı'nın Bodrum'da olduğunu belirten Aydoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "15 gün önce Alaattin Çakıcı'yı aradığımda kendisine ulaşamadım. Bugün ulaştığımda Bodrum Gökova Körfezi'nde teknesiyle dolaştığını öğrendim. Sağlığıyla ilgili olarak Kanada ve ABD'ye gittiği yönünde basında çıkan iddiaları sorduğumda, cevap vermeyerek sessiz kaldı.

TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Sevgi ve saygı duyduğum büyüğüm Alaattin Çakıcı kapsamlı bir check-up yaptırdığını, tedavi olduğunu ve ciddi anlamda rahatsızlığının devam ettiğini ve ilerleyen zamanlarda tedavisinin Türkiye'de devam edeceğini söyledi."