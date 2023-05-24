Başıboş sokak köpekleri kediyi telef etti
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Başıboş sokak köpekleri kediyi telef etti Karabük'ün Safranbolu ilçesinde saldırgan sokak köpeklerinin yeni doğum yapan bir kediyi telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Başıboş sokak köpekleri kediyi telef etti
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde saldırgan sokak köpeklerinin yeni doğum yapan bir kediyi telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Celal Bayar Caddesi üzerinde ki bir evin bahçesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce doğum yapan anne kedi, bahçeye gelen iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde köpeklerin bahçeye gelip, kediye saldırdığı ve 1 dakika boyunca ısırdıkları kediyi telef ettikleri görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel