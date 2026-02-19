Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 70 santimetreye ulaştı. Yerel ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.
Tokat'ın 1450 metre rakımlı ilçesi Başçiftlik'te kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 70 santimetreye ulaştı.
Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ile köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA " / " + Erkut Aymak -