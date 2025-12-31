Haberler

Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 cm'ye ulaştı. İlçe merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.

İlçe merkezi de beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlçe genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
