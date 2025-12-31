Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.

İlçe merkezi de beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlçe genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla sürüyor.