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Başçiftlik'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Başçiftlik'te Kar Yağışı Etkili Oldu
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, kayak merkezinde ise 50 santimetreyi buldu. Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Kar yağışının ardından Karayolları ekipleri yollarda çalışma yaptı.

İlçe merkezinde belediye ekipleri ve iş makineleri kar temizleme çalışmaları başlattı.

Özel İdare ekipleri de köy yolları ve Başçiftlik Kayak Merkezi yollarında karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 50 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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