Haberler

Başçiftlik'te 15 Temmuz Anma Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Program, Başçiftlik Merkez Camisi avlusunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Başçiftlik Kaymakam Vekili Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin konuşmalar yaptı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da bir dönem resmen sona erdi
ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı

Gece yarısı savaş alevlendi! 4 ülkeden patlama sesleri yükseldi
Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim

Yat tatili iddiası çok konuşulmuştu! Selim İmamoğlu sessizliğini bozdu
Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum

İki büyükşehirin içme suyu kaynağında bulundu! Yapısı pamuk gibi
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor