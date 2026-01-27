Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Vize Kaymakamlığı, deneme sınavlarında başarılı olan LGS öğrencilerine Ankara gezisi düzenleyecek. İlk 14 öğrenci Anıtkabir ve diğer tarihi yerleri ziyaret edecek.

Vize Kaymakamlığınca deneme sınavlarında başarılı olan öğrencilere Ankara gezisi düzenlenecek.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, LGS'ye hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla Ankara gezisi düzenleneceği bildirildi.

Deneme sınavlarında puan ortalamaları en yüksek olan ilk 14 öğrencinin geziye katılabileceği aktarılan açıklamada, son değerlendirmelerin 15 Mart tarihine kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilerin Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Gazi Meclis ile Ankara'nın tarihi ve kültürel yerlerinin gezdirileceği belirtildi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Siteler Mahallesi ile Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi'nde 29 Ocak Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Siteler Mahallesi'nde 09.00-16.00, Yeni Mahallesi'nde 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
