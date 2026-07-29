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Başarılı güreşçilerden Vali Sezer'e ziyaret

Başarılı güreşçilerden Vali Sezer'e ziyaret
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16-26 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 9-14 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 22 madalya kazanan Edirneli sporcular, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

16-26 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 9-14 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Edirneli sporcular, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde mücadele eden Edirneli güreşçiler, organizasyonu 22 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Başarılı sporcular, antrenörleriyle birlikte Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Sporcuları tebrik eden Sezer, elde edilen başarının Edirne adına gurur verici olduğunu belirterek, sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Ziyarette, genç sporcularla bir süre sohbet eden Sezer, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
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