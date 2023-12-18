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Başakşehir'de Veli Okulda Öğretmene Saldırdı

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Başakşehir'de bir veli, okul binasına zorla girmeye çalıştıktan sonra hamile bir öğretmene saldırdı. Güvenlik görevlisine de saldıran veli, olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'de zorla okul binasına girmeye çalışan veli, hamile bir öğretmene saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini ise darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Aralık Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, veli Mezher Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi. İzin verilmeyince okul binasına zorla girmeye çalıştı. Mezher Ö., hamile öğretmen Esin Ç.'ye sınıfta öğrencilerinin önünde hakaretler savurarak saldırdı. Ardından olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç.'ye yumruk atarak burnunu kırdı. Öğretmen Esin Ç.'nin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Güvenlik görevlisi Rıfkı Ç. İse hastaneye giderek tedavi gördü. Öğretmen ve güvenlik görevlisi polis merkezine giderek şikayetçi olurken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 1 No'lu Şubesi eğitim çalışanlarının katılımı ile okul önünde basın açıklaması yaptı.

CEHALETE DAYANAN ŞİDDETİ BİR AN ÖNCE ORTADAN KALDIRMALIYIZ

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse, Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erinceye, karanlık, şuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Biz bilginin gücünün, cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin, şiddete esir olmasına hep birlikte karşı durmalıyız dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şahintepe Mahallesi Aralık Saldırı Güvenlik Şiddet Eğitim Güncel Haberler

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