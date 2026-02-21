Haberler

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kiloya yakın eroin madde ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan ihbar sonucunda düzenlendi.

Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 20 K 9401 plakalı araçla uyuşturucu madde dağıtımı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan fiziki takipte, söz konusu aracın Başakşehir'de bir daire ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Araçta ve belirlenen adreste yapılan aramalarda; araç içerisinde 1 kilo 579 gram ve 510 gram olmak üzere iki parça halinde eroin ele geçirildi. Ayrıca 2 adet hassas terazi, 2 uyuşturucu paketlemede kullanılan ısı pres makinesi ve çok sayıda klipsli paket bulundu. Aracın bagajında bulunan çantada ise 197 fişeklenmiş poşette 1 kilo 182 gram, 28 fişeklenmiş poşette ise 308 gram eroin ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda ayrıca 264 bin 200 TL nakit para bulundu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan Orhan Karanfil, Adem Özdemir, Servet Kardaş, Deniz Saygın, Yıldırım Kılıç ve Ramazan Demir, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Burak Yörük ile Erdem Şanlı sette dans etti

Set arasında bakın nasıl coştular
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler