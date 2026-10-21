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Başakşehir'de trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye 384 bin 712 lira ceza kesildi

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Başakşehir'de Anafartalar Caddesi'nde araçlarıyla yolu keserek trafik akışını engelleyen iki sürücüye toplam 384 bin 712 lira idari para cezası verildi. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine başlatılan çalışmayla kimlikleri belirlenen sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Başakşehir'de yolu keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye 384 bin 712 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Anafartalar Caddesi'nde iki sürücünün araçlarıyla yolu kapatarak trafik akışını engellediğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen O.S. (29) ve K.A. (25) yakalandı.

Şüphelilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanmak", "sürücülerin diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durdurması" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 384 bin 712 lira idari para cezası verildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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