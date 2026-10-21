Başakşehir'de trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye 384 bin 712 lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Başakşehir'de yolu keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye 384 bin 712 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Anafartalar Caddesi'nde iki sürücünün araçlarıyla yolu kapatarak trafik akışını engellediğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen O.S. (29) ve K.A. (25) yakalandı.

Şüphelilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanmak", "sürücülerin diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durdurması" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 384 bin 712 lira idari para cezası verildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA