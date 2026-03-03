Başakşehir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin davasında karar çıktı

BAŞAKŞEHİR'de evinin otoparkında aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Abdulkadir Altuğrul'un (34) ölümüne ilişkin, 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığa müebbet hapis cezası, eşine ise haksız tahrik hükümleri uygulanarak 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Başakşehir'de 3 Ocak 2023 tarihinde saat 19.50 sıralarında meydana gelen olayda Kapalıçarşı'da işy eri bulunan Abdülkadir Altuğrul maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlenmişti. Altuğrul'un (36) ölümüne ilişkin, aralarında, diğer failler ile irtibatının bulunduğu belirlenen maktulün eşi Hülya Altuğrul (35) ve oğlu Ş.A.(17)'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hazırlanan iddianamede, 6 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Olayla ilgili açılan dava, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Hülya Altuğrul'un da bulunduğu 7 tutuklu sanık, müşteki kız kardeş Ayşe Altuğrul ile tarafların avukatları hazır bulundu.

2 SANIK BERAAT ETTİ 5 SANIK CEZALANDIRILDI

Duruşmada söz alan sanıklar beraatlarını talep etti. Beyanda bulunan müşteki Ayşe Altuğrul ise suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mazlum Bulut, Serkan Karay, Uğur Aykut ve Taner Göç'ün üzerine atılı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanık Hülya Altuğrul için ise 'eşi kasten öldürmeye azmettirme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ardından haksız tahrik hükümleri uygulayarak bu cezanın 17 yıl 6 aya indirilmesine ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verdi. .

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, sanıklardan birisi olan 17 yaşındaki Ş.A. hakkında yapılan yargılama sonucu üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin, şüpheden uzak, somut, inandırıcı delil bulunmadığını belirterek beraatına karar verdi. Aynı şekilde sanık Muhlis Sönmez'in de eylemi yaptığına dair kesin kanıt bulunmadığı için beraatına karar verildi. Sanık Hülya Altuğrul hakkında, haksız tahrik altında işlediği düşünülerek ve takdir indirimi uygulanarak sanığın 'Ağırlaştırılmış müebbet' cezası 17 yıl 6 aya düşürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı