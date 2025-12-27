Haberler

Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

İkitelli OSB Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında, içerde mahsur kalan yabancı uyruklu A.T. hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamını sardı.

Yangın esnasında iş yerinde mahsur kalan 2 kişiden biri camdan atlayıp dışarı çıkmak isterken hafif yaralandı.

İçerde mahsur kalan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.T. ise hayatını kaybetti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
