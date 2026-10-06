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Başakşehir'de okul kavgasında yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor, biri kritik

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Başakşehir'de okul kavgasında yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor, biri kritik
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan kavgada yaralanan öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan, biri kritik, ikisi orta-ağır sekiz yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü ve durumlarının takip edildiğini belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin, "Biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen sekiz yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen sekiz yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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