Başakşehir'de okul kavgasında yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor, biri kritik

Başakşehir'de okul kavgasında yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor, biri kritikGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan kavgada yaralanan öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan, biri kritik, ikisi orta-ağır sekiz yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü ve durumlarının takip edildiğini belirtti.
(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin, "Biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen sekiz yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen sekiz yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum."