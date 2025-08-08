Başakşehir'de Kuyumcuya Hırsızlık Girişimi: 'Kasa Yok' Diyerek Kaçtılar
Başakşehir'de bir kuyumcu dükkanına otomobil ile gelen 4 hırsız, kepengi kırarak içeri girdi. Kasayı bulamayan hırsızlar, alarm sisteminin devreye girmesiyle paniğe kapılıp kaçtı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobilden inen 4 kişi, bir kuyumcu dükkanına yöneldi. 3 kişi kepengi kırmaya çalışırken, 1 kişi de gözcülük yaptı. Bu sırada otomobil içerisinde de 1 kişinin beklediği görüldü.
KASAYI BULAMADILAR, ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRİNCE PANİKLEYEREK KAÇTILAR
Bir süre uğraştıktan sonra kepengi kıran şüpheliler, kuyumcuya girdikten sonra rafların boş olduğunu fark etti. Dükkanda ürünlerin konulduğu kasayı da bulamayan şüpheliler, alarm sisteminin devreye girmesi üzerine panikleyerek kaçtı.
POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Sabah saatlerinde durumu fark eden dükkan çalışanları, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte olayı polise bildirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"BİRBİRLERİNE 'KASA YOK' DİYE BAĞIRIYORLAR"
Olayı anlatan dükkan sahibi Mustafa Eskici, "Gece saat 03.47 sıralarında içeri girmeye çalıştılar. 5 kişi olarak geldiler, 3ü kepenkle uğraştı. Camı kırdılar ve içeri girdiler. 1 kişi etrafı gözetlemek için durdu, 1 kişi de araçtaydı. Güvenlik alanında bizim zaten hem alarm sistemimiz hem de ürünleri dışarıda bırakmadığımız için gayet düzgün bir durumdaydık. Çok şükür büyük bir maddi kaybın önüne geçtik. Kasayı bulamadıkları için birbirlerine 'Kasa yok' diye bağırıyorlar. bir şey de bulamadıkları için telaş yapıyorlar. Alarmın devreye girmesiyle birlikte kolluk kuvvetlerinin geleceğini düşünerek kendileri burayı terk etmişler" dedi.
HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan hırsızlık girişimi, kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kepengi kırarak dükkana giren hırsızların telaşlı bir şekilde dolaşarak birbirlerine "Kasa yok" diye bağırdığı anlar yer alıyor. Kuyumcudaki ürünleri bulamayan hırsızların daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.