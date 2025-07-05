Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Vinç 23 Araca Çarptı
Başakşehir'de bir vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 23 araca çarparak büyük hasara neden oldu. Kazada yaralanan olmaması sevindirici bir durumken, olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, 23 araca çarparak hasar verdi.
Güvercintepe Seyrek Sokak'ta ilerleyen vinç, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.
Araçlarda büyük çapta hasar oluştu.
Kazada yaralanan olmazken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel