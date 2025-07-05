Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Vinç 23 Araca Çarptı

Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Vinç 23 Araca Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de bir vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 23 araca çarparak büyük hasara neden oldu. Kazada yaralanan olmaması sevindirici bir durumken, olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, 23 araca çarparak hasar verdi.

Güvercintepe Seyrek Sokak'ta ilerleyen vinç, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.

Araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Kazada yaralanan olmazken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 8 belli oldu! 2 favori daha elendi

Kırkpınar'da son 8 belli oldu! 2 favori isim daha elendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.