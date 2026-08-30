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Başakşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Başakşehir'de iki motosikletin karıştığı kazada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Başakşehir'de iki motosikletin karıştığı kazada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Esenkent Bahçeşehir yolunda dün sabah saatlerinde kontrolden çıkan iki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA
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