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Başakşehir'de devrilen tırın çekilmesiyle TEM Otoyolu'nda 3 şerit trafiğe açıldı

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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde devrilen tır nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanmıştı. Tırın emniyet şeridine çekilmesiyle kapanan şeritler açıldı ve trafik normale döndü.

Başakşehir'de, tırın devrilmesi nedeniyle 3 şeridi trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nda ulaşım normale döndü.

TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım önce emniyet şeridinden sağlandı.

Ekiplerin çalışmasıyla devrilen tırın emniyet şeridine çekilmesinin ardından kapanan 3 şerit de ulaşıma açılarak trafik akışı normale döndü.

Tır şoförü Mehmet Kalkan, yaptığı açıklamada, tekstil yüklü aracının iki arka tekerinin birden koptuğunu ve tırın yan yattığını söyledi.

Çevredekilerin camı kırarak kendisini araçtan çıkardığını anlatan Kalkan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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