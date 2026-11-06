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Başakşehir'de devrilen tır TEM'de 3 şeridi kapatınca ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor

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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır devrildi. Tır nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor ve ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.

Başakşehir'de, tırın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Tırın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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