Başakşehir'de devrilen tır TEM'de 3 şeridi kapatınca ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor

Başakşehir'de devrilen tır TEM'de 3 şeridi kapatınca ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Başakşehir'de TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır devrildi. Tır nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor ve ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.
Başakşehir'de, tırın devrildiği TEM Otoyolu'nda 3 şeridin kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Tırın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA