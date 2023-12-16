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Başakşehir'de deneme sınavları başlıyor

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavlarının başlayacağını duyurdu. Sınav sonuçları mobil uygulama üzerinden öğrencilere ulaşacak.

Deneme sınavları için hazırlıklarını Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tamamladıklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik deneme sınavlarımız başlıyor. Deneme sınavlarımıza 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz katılacak. Gençlerimiz, bu sayede sınav stresinden uzaklaşıp, deneyim kazanacak. Sınav maratonumuz yıl boyunca devam edecek" dedi.

Gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Kartoğlu, "LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik 'BaşakşehirliyleBaşarıya Doğru' deneme sınavlarımız başlıyor. Deneme sınavlarımıza 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz katılacak. Gençlerimiz, bu sayede sınav stresinden uzaklaşıp, deneyim kazanacak. Sınava hazırlık seviyelerini görerek, sınav öncesi eksik konularını da çok daha rahat bir şekilde tamamlayacaklar. Sınav maratonumuz yıl boyunca devam edecek" diye konuştu.

"DETAYLAR SINAV SONUÇ EKRANINDA"

Sınava girecek olan öğrencilerin sınav sonuçlarını 'Başakşehirli' mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceğini ifade eden Kartoğlu, "Akıllı bir sistem geliştirdik. Bu sistem sayesinde sınava girecek gençlerimiz, Türkçe ya da matematikte kaç doğru yaptığını, okul ya da ilçe genelindeki derecesini, hangi alanlarda daha başarılı olduğunu ayrıntılı olarak sınav sonuç ekranından görecek. İdealleri, hedefleri ve istikameti belli olan Başakşehir gençliği gümbür gümbür geliyor" diye konuştu.

Kartoğlu, gençleri yeni hizmete açılan Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'ndaki 20 bin kitap kapasiteli kütüphanede ders çalışmaya da davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yasin Kartoğlu Başakşehir YKS LGS Haberler

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