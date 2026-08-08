Başakşehir'de demirci yangını söndürüldü

Başakşehir'de bir demirci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir demirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araç yedek parçalarının da bulunduğu iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yerinin kapılarını keserek içeriye giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA