Başakşehir'de bir kişi caminin tuvaletinde ölü bulundu

Güncelleme:
İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki bir caminin tuvaletinde 65 yaşındaki N.B. adlı kişi ölü bulundu. Olayın ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İstanbul Başakşehir'de bir kişi caminin tuvaletinde ölü bulundu.

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Güngören Sanayi Sitesi Camisi'nin tuvalet kabininde bir kişiyi yerde yatar halde bulan görevli, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede 65 yaşındaki N.B. olduğu anlaşılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından N.B'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
