Başakşehir'de BESYO'ya hazırlanan öğrencilere profesyonel destek

Başakşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na (BESYO) hazırlanan gençlere yönelik eğitim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. BESYO Hazırlık Akademisi'nde hayallerinin mesleğine hazırlanan gençlere, belirlenen müfredat kapsamında profesyonel olarak beslenme ve diyetisyen hizmeti veriliyor.

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği BESYO Hazırlık Akademisi'nde gençlere hazırlık eğitimleri veriliyor. Hazırlanan spor akademisi müfredatı ile gençlerin her alanda kendini geliştirmesinin önü de açıldı.

63 ÖĞRENCİ HAZIRLANIYOR

Oluşturulan müfredat kapsamında BESYO'ya hazırlanan 63 kursiyere, Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi'nde (BAKMER) uzman eğitmenler eşliğinde beslenme ve diyetisyen eğitimi verildi. Gençlerin BESYO'ye hazırlandığı süre içerisinde beslenme düzenleri ve tüketmeleri gereken ek gıdalar hakkında detaylı bilgi verildi. Gençler, böyle bir imkanın Başakşehir Belediyesi tarafından sağladığı için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti.

BESYO Hazırlık Akademisi'nde beslenme ve diyetisyen takibinin yanı sıra teknoloji ve spor eğitimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, sporun T'si ile ölçüme tabi olma, gönüllülük çalışmalarına katkı, mülakat ve yazılı sınav konularında da eğitim veriliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel