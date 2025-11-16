Haberler

Başakale'de Kar ve Sis Etkili

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde Güzeldere Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi ile Başkale- Van kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki 2 bin 400 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar ve sis etkili oldu. Mahalle beyaza bürünürken, Güzeldere Geçidi'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Yetkililer, kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede sürücülere dikkatli olma uyarısında bulundu.

Haber-Kamera: Harun AKSU/BAŞKALE (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
